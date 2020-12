Keine neuen Infizierten – Zahl der Corona-Kranken im Kreis Birkenfeld sehr niedrig

Archivierter Artikel vom 10.05.2020, 17:29 Uhr

Erfreulicherweise sind am Wochenende im Landkreis Birkenfeld keine weiteren Corona-Infektionen hinzugekommen.

Das hat die Kreisverwaltung am Sonntag mitgeteilt. Insgesamt sind nach wie vor lediglich noch acht von insgesamt 87 mit Covid-19 infizierten Personen erkrankt. Ein weiterer Genesener war im Laufe des Freitags hinzugekommen. Unter häuslicher Quarantäne stehen derzeit 31 Kreiseinwohner. Das sind sieben mehr als noch am Donnerstag. Dieser Anstieg ist durch Reiserückkehrer aus den USA, Thailand und Bulgarien bedingt. Die mobile Fieberambulanz hat bisher 1223 Abstriche genommen, davon 20 am Freitag. Weitere zehn Befunde stehen noch aus. Landesweit hat der Kreis Birkenfeld somit noch immer die wenigsten Corona-Kranken registriert.