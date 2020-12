Kreis Birkenfeld

Keine neuen Infektionen, aber 31. Todesfall: Das ist die aktuelle Corona-Lage im Kreis Birkenfeld

So nah liegen positive und traurige Nachrichten manchmal beieinander: Das Gesundheitsamt hat am Mittwoch gemeldet, dass im Kreis Birkenfeld keine Corona-Neuinfektionen zu verzeichnen sind. Allerdings ist der 31. Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 zu beklagen: Verstorben ist laut Kreisverwaltung ein 74-jähriger Mann aus der VG Birkenfeld, der seit Mitte Oktober an Corona erkrankt war.