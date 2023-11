„Unser Spießbratenfest befindet sich leider weiterhin im Ruhemodus.“ An diesem Satz auf der Internetseite zum einst traditionsreichen Fest in der Vollmersbachstraße hat sich immer noch nichts geändert. Letztmalig berichtete die NZ im April 2022 über das leidige Thema. Im nunmehr vierten Jahr in Folge fiel das Spießbratenfest 2023 aus. Und es ist offenbar schlicht und ergreifend kein Thema mehr.