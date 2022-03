Keine Corona-Zahlen am Sonntag: Gesundheitsamt hat wieder Technikprobleme

Im Nationalparkkreis wurden am Samstag 103 weitere Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Am Sonntag konnte das Gesundheitsamt „aus technischen Gründen“ keine Zahlen liefern.

Auch aktuelle Angaben zur Belegung des Klinikums Idar-Oberstein und des Elisabeth-Krankenhauses in Birkenfeld mit Covid-19-Patienten konnte die Behörde am Wochenende nicht nennen. Somit hat die vom Landesuntersuchungsamt gemeldete Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Birkenfeld (1070,0) wenig Aussagekraft. Der Landesdurchschnitt liegt bei 1358,5.

Die Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz in Rheinland-Pfalz hat aktuell den Wert 7,66 (Samstag 7,69). Diese Zahl gibt an, wieviele Einwohner des Landes hochgerechnet auf 100.000 in den vergangenen sieben Tagen wegen Covid-19 in eine Klinik eingewiesen wurden.