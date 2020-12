Veitsrodt

Der Corona-Schock saß auch in Veitsrodt tief: Erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg fällt in diesem Jahr der Prämienmarkt aus. Aber schnell haben die Köpfe der Veitsrodter Ideenschmiede wieder etwas Neues kreiert: Am 11. und 12. Juli – dem Prämienmarktwochenende – wird auf dem Marktgelände in Veitsrodt der Lecker-Schmecker-Maad, eine kulinarische Drive-in-Meile, organisiert.