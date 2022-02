In dieser Saison gab es noch keinen Skibetrieb am Erbeskopf. Das ruft Kritiker auf den Plan, die sich angesichts des Klimawandels vor allem an der angelaufenen Produktion von Kunstschnee stören. Diese sei teuer und verschwende Wasser und Energie. Was der Zweckverband dazu sagt und warum er am Wintersport festhält.