Vermutlich werden sich am Wochenende wieder zahlreiche Besucher auf den Weg in den Hunsrück zum Erbeskopf machen. Wir verraten, wann es Schnee-Nachschub geben könnte, ob es fürs Skifahren reicht und warum der Zweckverband dringend an Autofahrer appelliert, ordnungsgemäß zu parken.