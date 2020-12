Nonnweiler

Steintürmchen findet man mittlerweile an vielen Stellen in der Landschaft, besonders in der Nähe viel begangener Wanderwege. Aber an den Hunnenring bei Otzenhausen gehören sie wirklich nicht – da sind sich das Nationalparkamt Hunsrück-Hochwald und das Landesdenkmalamt Saarland einig. „Immer wieder finden wir Steintürme, besonders nach besucherstarken Wochenenden“, berichtet Ranger Gerd Welker.