Die von der Kreisverwaltung in ihrer Funktion als Kommunalaufsicht auf Sonntag, 27. Juni, terminierte Urwahl eines neuen Bürgermeisters in Gimbweiler findet nicht statt. Grund: Bis zum Ende der Frist am Montagabend, Punkt 18 Uhr, sind keine Bewerbungen für den politischen Spitzenposten im 420-Einwohner-Dorf eingegangen. Das teilt die Verbandsgemeindeverwaltung Birkenfeld auf Anfrage der NZ mit.