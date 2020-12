Fischbach

In der neuen Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen wird es anders als noch im Januar beschlossen keinen hauptamtlichen, sondern stattdessen „bis zu drei“ ehrenamtliche Beigeordnete geben. Das entschied der VG-Rat am Donnerstagabend in der Gemeindehalle Fischbach bei sieben Gegenstimmen und einer Enthaltung aus der elfköpfigen CDU-Fraktion, die aus ihrer Verärgerung keinen Hehl machte.