Kein Bühnenspaß in Heimbach: HKG verschiebt Theateraufführungen auf Anfang Mai

Leider wird der Bühnenspaß in der Besenbinderhalle – wie auf diesem Archivfoto aus dem Jahr 2019 – vorerst nicht möglich sein. Die für Samstag, 8., und Sonntag, 9. Januar, geplanten Theateraufführungen der Heimbacher Kulturgesellschaft (HKG) müssen verschoben werden.

„Die neuesten Entwicklungen in der Corona-Pandemie lassen uns bedauerlicherweise keine andere Wahl“, betonen die Verantwortlichen der HKG. Die Theatergruppe möchte nun ihr neues Lustspiel mit dem Titel „Deckname: Der König der Möwen“ von Marieta Ahlers aus dem Reinehr-Verlag am Samstag 7., und Sonntag, 8. Mai, dem Publikum präsentieren. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. Sie können aber auch gegen Erstattung des Kaufpreises in den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.