Kein Bikergottesdienst an Pfingstmontag

Archivierter Artikel vom 28.05.2020, 13:10 Uhr

Auch der Bikergottesdienst in Frauenberg, der immer an Pfingsten gefeiert wird, muss dieses Jahr ausfallen. Der Grund sind die Corona-Beschränkungen.

„Zu unserem großen Bedauern müssen wir den Bikergottesdienst an Pfingstmontag auf dem Sportplatz Lauretta absagen. Mit Lothar Hübner, unserem Bikerpfarrer, und der evangelischen Kirche Reichenbach haben wir uns zu diesem Schritt entschieden, der keinem von uns leichtgefallen ist, besteht hier doch immer die Möglichkeit, Freunde und Bekannte zu treffen und Kraft zu schöpfen“, schreiben die Organisatoren.

„Mit dem Erlös konnten wir in den vergangenen Jahren immer das Kinderheim Niederwörresbach unterstützen. Aber 2021 wird es wieder einen Bikergottesdienst geben – an Pfingstmontag um 11 Uhr auf dem Sportplatz Lauretta in Frauenberg.“