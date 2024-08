Plus Idar-Oberstein Kein „Baustopp“, sondern Betriebsferien: Arbeiten an Jugendherberge in Idar-Oberstein liegen im Zeitplan Von Stefan Conradt i Seit zwei Wochen ruhen die Arbeiten an der Jugendherberge: kein „Baustopp“, sondern reguläre Betriebsferien. Foto: Hosser Die Sanierungsarbeiten an der Jugendherberge Idar-Oberstein liegen im Zeitplan – auch wenn es derzeit von außen anders wirkt. Lesezeit: 2 Minuten

Seit April wird die Jugendherberge Idar-Oberstein umfassend saniert. Im Herbst 2025 soll das Gästehaus, das seit der Corona-Krise geschlossen war und dessen Wiedereröffnung lange in der Schwebe war, in neuem Glanz erstrahlen und dann „im zweiten oder dritten Jahr Übernachtungszahlen von 25.000 erreichen“, wie Jacob Geditz, Vorstandsvorsitzender der Jugendherbergen in ...