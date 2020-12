Kreis Birkenfeld

Eine Mutter (Name ist der Redaktion bekannt) übt Kritik am Schülerbustransport: „In normalen Zeiten waren etliche Busse ja schon immer übervoll. Aktuell müssten wegen der geltenden Abstandsregelungen dann ja eigentlich mehr Busse in Einsatz gebracht werden, sollte man annehmen.“ Das sei aber augenscheinlich nicht der Fall.