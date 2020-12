Baumholder

Die Zukunft des stark sanierungsbedürftigen katholischen Kindergartens in Baumholder blieb auch in der jüngsten Sitzung des Stadtrates ungeklärt. Das Gremium fasste nach langer Diskussionsrunde keinen Beschluss darüber, ob die Stadt die Trägerschaft des Gebäudes übernimmt oder die Verantwortung doch lieber an die Verbandsgemeinde abgibt, sondern vertagte das Thema. Der Grund: Für eine mögliche Sanierung liegt lediglich eine Kostenschätzung vor, ein Gutachten und belastbare Zahlen gibt es derweil nicht. Fakt ist: Die dem Bistum Trier untergeordnete Kita gGmbH kann den Betrieb nur noch bis zum 31. März 2021 aufrechterhalten.