Baumholder

Mit zehn zu fünf Stimmen hat sich der Stadtrat Baumholder in seiner letzten Sitzung anno 2020 am Montagabend dafür ausgesprochen, die Bauträgerschaft der stark sanierungsbedürftigen katholischen Kita zu übernehmen. „Nanu“, mag sich der aufmerksame Leser an dieser Stelle denken, „war diese Entscheidung nicht bereits gefallen?“