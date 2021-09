Katastrophenschutzstab erhält neues Lagezentrum: Klares Ja im Kreistag für Ankauf des Nachbargebäudes

Den Ankauf des Gebäudes der Reisekostenstelle in Birkenfeld – ehedem Amt für Verteidigungslasten – beschloss der Kreistag mit großer Mehrheit in seiner jüngsten Sitzung am Umwelt-Campus in Neubrücke. „Somit kann durch eine Nettoinvestition von 150.000 Euro ein bezugsfertiges Verwaltungsgebäude erworben werden“, heißt es in der Beschlussvorlage. Einschließlich der noch anfallenden Ausgaben, insbesondere für die EDV-Anbindung, liege der Eigenanteil „deutlich unter 200.000 Euro“, versicherte Landrat Matthias Schneider in der Sitzung.