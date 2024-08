Plus Kreis Birkenfeld

Karriere und Ausbildung im Fokus: Messe soll Antworten auf viele Fragen geben

i Auch 2024 sollen Unternehmen und Nachwuchskräfte auf der Karrieremesse wieder zueinanderfinden. Foto: Atelier Mainz/Sabine Greber-Meier (Archiv)

Früher hieß sie Ausbildungsmesse, heute geht es eher um die Karriere. Auch inhaltlich hat sich einiges geändert. Die Karrieremesse 2024 öffnet am Sonntag und Montag, 6. und 7. Oktober, in der Messe Idar-Oberstein ihre Türen. „Sie bietet eine einzigartige Plattform für Schülerinnen und Schüler, Studierende und Fachkräfte, um ihre berufliche Zukunft zu gestalten“, heißt es in einer Pressemitteilung der Wirtschaftsförderung des Landkreises Birkenfeld.