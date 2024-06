Plus Mörschied Karl-May-Festspiele in Mörschied: Premiere am Samstag Von Günter Weinsheimer i Bei der offenen Probe schlüpften die Darsteller schon mal in ihre Kostüme. Foto: Günter Weinsheimer Pferde, Waffen und Pyrotechnik: Die Freilichtbühne bietet ein fulminantes Wild-West-Spektakel. Für „Der Schatz im Silbersee“ gibt es noch Karten. Lesezeit: 2 Minuten

Jetzt hoffen alle auf eine furiose Spielzeit und auf gutes Wetter bei den Aufführungen zu den Karl-May-Festspielen auf der Freilichtbühne in Mörschied. Am Samstag, 29. Juni, um 20 Uhr ist zur Premiere von „Der Schatz im Silbersee“ eingeladen. Am Samstagnachmittag fand eine „offene Probe“ statt, bei der auch das Ensemble ...