Plus Frauenberg

Karl-Heinz Thom macht es noch einmal: Ortsbürgermeister in Frauenberg im Rat gewählt

Von Gerhard Müller

i Karl-Heinz Thom (rechts) ist vom Gemeinderat einstimmig als Ortsbürgermeister wiedergewählt worden. Der Erste Beigeordneten Achim Bechtel (links) übernimmt die Amtseinführung und Verpflichtung Thoms unter den Augen von Patrick Lauer von der VG-Verwaltung. Foto: Stefan Bühl

In der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats in Frauenberg wählten die Ratsmitglieder Karl-Heinz Thom erneut zum Ortsbürgermeister. Thom hatte bereits im Vorfeld signalisiert, wenn sich kein anderer Bewerber finden würde, das Amt des Ortsbürgermeisters weiterzuführen. Und so war das Votum der acht Ratsmitglieder einstimmig.