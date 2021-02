Sascha Weckmann aus Idar-Oberstein tritt für die Alternative für Deutschland (AfD) bei der Landtagswahl am Sonntag, 14. März, an. Ihm liegt der Ausbau der B 41 und allgemein die bauliche und digitale Infrastruktur im Landkreis Birkenfeld besonders am Herzen. Wir haben im Vorfeld des Wahltags alle Direktkandidaten gebeten, sich anhand eines Fragebogens vorzustellen, den wir allen im Vorfeld zugeschickt haben. Die folgenden Angaben stammen also direkt vom Kandidaten.