Kandidat Hans Werner Wild verzichtet: In Bundenbach muss vielleicht noch einmal gewählt werden

Hans Werner Wild steht auf dem Wahlzettel für die Ortsbürgermeisterwahl, hat aber erklärt, dass er das Amt im Falle seiner Wahl nicht antreten werde. Foto: Hans Werner Wild In Bundenbach rumort es, nachdem Kandidat Hans Werner Wild angekündigt hat, nun doch nicht Ortsbürgermeister werden zu wollen. Da dies nach Ablauf der Bewerbungsfrist erfolgte, steht der Name des Steuerberaters dennoch auf den Wahlzetteln. „Die Zurücknahme eines bereits vom Wahlausschuss zugelassenen Wahlvorschlags ist gemäß Paragraf 23a des rheinland-pfälzischen Kommunalwahlgesetzes (KWG) ausgeschlossen", stellt die Kreisverwaltung Birkenfeld als zuständige Aufsichtsbehörde klar.

In Bundenbach habe der Wahlausschuss in seiner Sitzung am 25. April die Bewerbungen von Ortsbürgermeisterin Verena Mächtel, ihrem Vorgänger Michael Brzoska und eben Hans Werner Wild für die Ortsbürgermeisterwahl am Sonntag, 9. Juni, zugelassen. „Somit stehen alle drei Namen auf dem Stimmzettel“, teilt die Verwaltung mit. Sollte Wild gewählt werden, ...