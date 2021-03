Ein Treffen, bei der eine Fraktion von Beginn an komplett fehlte und dann eine hart, aber zumeist fair und nicht zu hitzig geführte Debatte um geplante Steuererhöhungen für Bürger und Firmen, die mit einer Kampfabstimmung mit hauchdünnem Ausgang endete: Die Haushaltssitzung des Gemeinderats Hoppstädten-Weiersbach hatte es am Mittwochabend in sich, was im Vorfeld so nicht zu erwarten gewesen war.