VG Birkenfeld

Die Verschärfung des Infektionsgeschehens in der Verbandsgemeinde Birkenfeld, wo es unter anderem im Seniorenheim Haus Schönewald einen größeren Corona-Ausbruch gegeben hat, veranlasst Bürgermeister Bernhard Alscher (BFL) erneut zu einem Schreiben an die rund 20.000 Einwohner in den 31 Orten. „Die hohen Fallzahlen und der Umgang mit der Pandemiesituation hier bei uns im Landkreis beunruhigen mich zunehmend so sehr, dass ich nicht müde werde, sie zu bitten, sich wieder mit dem Thema Covid 19 auseinanderzusetzen“, betont Alscher.