Kampagne „Männlichkeit entscheidest du“: Lokale Promis sollen Botschaft liefern

In Verwaltungen, am Bahnhof, in der Stadtbücherei und in der Tourist-Information in Idar-Oberstein, in Schulen und anderen Einrichtungen: Dort könnten schon bald Plakate hängen, die lokale männliche Prominenz oder auch weniger Bekannte zeigen. Allerdings ausschließlich Männer, die dann auch ein deutliches Signal gegen Gewalt an Frauen setzen. Judith Varna und Barbara Zschernack vom Idar-Obersteiner Frauennotruf erläuterten das Projekt „Männlichkeit entscheidest du“ im Gleichstellungsausschuss des Kreises Birkenfeld, der hybrid tagte. „Wir stellen uns eine Welt vor, in der es keine sexualisierte Gewalt mehr gibt. In der alle Menschen in Würde, Gleichheit und Freiheit unabhängig von ihrem Geschlecht oder ihrer Herkunft in Frieden miteinander leben können – das ist unsere Vision einer lebenswerten Zukunft“, sagen die Akteurinnen der Kampagne für den Kreis Birkenfeld.