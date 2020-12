Hottenbach

Wie bei vielen anderen Kultureinrichtungen auch macht man sich bei KaFF in Hottenbach Gedanken darüber, wie es nun im Corona-Jahr 2020 und danach weitergehen soll. Lockerungen der Auflagen für Veranstaltungen sind zwar in Sicht, aber reichen die aus, um Veranstaltungen so durchzuführen, dass man damit nicht in einem dicken Minus landet? Und vor allem so, dass die Akteure, das Publikum und die Organisatoren, die bei KaFF alle ehrenamtlich tätig sind, noch Spaß daran haben?