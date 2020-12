Archivierter Artikel vom 16.08.2020, 11:49 Uhr

Kreis Birkenfeld

Käferholz wird gelagert: Landesforsten bitte um Verständnis für erhöhtes Lkw-Aufkommen

In den Hunsrückwäldern stapeln sich derzeit Unmengen aufgeschichteter, vom Borkenkäfer befallener Baumstämme. Da die Lagerkapazitäten in den Sägewerken durch die enormen Mengen an Schadholz erschöpft sind, ist eine zeitnahe direkte Abfuhr des Holzes derzeit schwierig.