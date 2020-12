Archivierter Artikel vom 08.03.2020, 14:43 Uhr

Heimbach K 60: Letzte Etappe hat begonnen – Brücke in Heimbach soll bis Ende Mai fertig sein Der Straßenausbau an der K 60 in Heimbach geht mit großen Schritten seinem Ende entgegen. Doch vorher müssen Autofahrer noch mal Umwege in Kauf nehmen: Zurzeit laufen die Arbeiten an den Abschnitten unmittelbar vor und hinter der Brücke, die über den Igelsbach führt. Neben der Herstellung der Fahrbahn werden auch die Bordsteine und Rinnen gesetzt, wie Eckhard Hecht, Leiter der zuständigen Straßenmeisterei Kirn, auf NZ-Anfrage berichtet.