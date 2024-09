Plus Idar-Oberstein Junger Gründer aus Idar-Obersteiner: Die KI-Supernase riecht, wenn es schimmelt Von Vera Müller i Nishit Agrawal kommt aus Idar-Oberstein und hat nun mit einem Kumpel ein Start-up in Berlin gegründet, das auf KI setzt. Foto: Michael Berger Wie ein junger Unternehmer aus Idar-Oberstein gemeinsam mit einem Kumpel die Lebensmittelverschwendung reduzieren möchte, liest sich fast schon ein wenig wie ein Science-Fiction-Roman. Und doch ist das, was der 29-jährige Nishit Agrawal anbietet, bereits Realität. Das Berliner Start-up Skone Labs hat ein Gerät entwickelt, das mithilfe von Künstlicher Intelligenz den Verfall von Obst und Gemüse sowie anderen Lebensmitteln vorhersagen und somit einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit in der Lebensmittelindustrie leisten kann. Darüber berichtete jüngst auch der „Tagesspiegel“, eine renommierte Berliner Zeitung. Lesezeit: 4 Minuten

Agrawal hat die Grundschule Göttschied und das Gymnasium an der Heinzenwies besucht und dort 2014 sein Abitur abgelegt. Danach ging es an die Universität Mannheim. „Es ist einer der renommiertesten Universitäten in Deutschland für Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik. Währenddessen habe ich als Berater bei SAP in Walldorf und Ernst & Young ...