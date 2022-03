Eine Gruppe engagierter junger Idar-Obersteiner – allen voran Florian Wurzbacher vom Café Lilienstengel in Idar und die Bruder Maximilian und Michael Stauch vom Berghotel Kristall – wollen helfen und Menschen unterstützen, die angesichts des Krieges in der Ukraine auf der Flucht sind. Am Mittwoch kamen die ersten Flüchtlinge im Hotel an, weitere sollen folgen.