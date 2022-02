Junge Frau bedroht: SEK-Einsatz im Umfeld der Idarer Edelsteinbörse

Unter Hinzuziehung von Kräften eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) hat die Idar-Obersteiner Polizei am Montag gegen 15.20 Uhr im Bereich der Kobachstraße einen Mann, der keinen Widerstand leistete, vorläufig in Gewahrsam genommen.

Eine junge Frau hatte zuvor die Dienststelle aufgesucht und gemeldet, dass sie von dem Mann akut bedroht würde. Da dieser polizeibekannt war und man die Drohungen gegenüber der Frau ernst nehmen musste, habe man sich zum Eingreifen entschlossen, berichtet Dienststellenleiter Sebastian Schick auf Anfrage der NZ. Da gegen ihn auch ein Haftbefehl in anderer Sache vorliegt, wird der Tatverdächtige am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Für Unbeteiligte habe auch keine Gefahrensituation bestanden, so die Polizei. ax