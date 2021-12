Alena Naab hat ein Kochbuch mit dem Titel „Glutenfrei und veganisch kochen und backen mit Katze Heidi“ geschrieben. Es ist seit wenigen Tagen käuflich zu erwerben. Die 20-jährige Frauenbergerin steckt zurzeit in einer Ausbildung zur Erzieherin. Und genau dort, im täglichen Umgang mit Kindern in Schulen in und Kitas, erhielt sie ihre Inspirationen.