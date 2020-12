VG Baumholder

. Das ist ein Riesending für die Westrichstadt: Bis Weihnachten ist bekanntlich noch etwas hin. Angesichts der herrlichen Spätsommertemperaturen diese Woche liegen die kalten Dezembertage zumindest gedanklich noch in weiter Ferne. Und dennoch: In Baumholder kommt man nun wegen Post aus Mainz nicht mehr um den Eindruck herum, dass das Fest aller Fest vorverlegt wurde: Denn ein Förderbescheid des rheinland-pfälzischen Innenministeriums in Höhe von 90 Prozent für die Sanierung oder den Neubau der Westrichhalle flatterte unverhofft bei Stadtbürgermeister Günther Jung auf den Schreibtisch.