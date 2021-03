Das Unwichtigste vornweg: Nein, die Frisur sitzt nicht perfekt. Und da war auch definitiv kein Profi dran, wie jüngst in Boulevardblättern immer wieder gemutmaßt wurde. Womit auch alle Nebensächlichkeiten von Julia Klöckners Besuch in der Idar-Obersteiner Stadtverwaltung am Montagvormittag abgearbeitet sind.