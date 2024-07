Plus Oberbrombach Jubiläumsfeier in Oberbrombach: Auf sieben Jahrhunderte und mehr zurückgeblickt Von Gerhard Müller i Die vier- bis zehnjährigen Tiny Steps unter der Leitung von Jana Jung und Lilly Wasmund begeisterten mit ihrem Auftritt und animierten das Publikum zum rhythmischem Mitklatschen. Foto: Gerhard Müller Oberbrombach hat sein Jubiläum mit einem Festakt gefeiert. Teil Zwei des Berichts über die 700-Jahr-Feier in der Ortsgemeinde. Lesezeit: 4 Minuten

Ihre Fortsetzung hat die 700-Jahre-Feier in Oberbrombach (die NZ berichtete) in einem Festakt gefunden, zu dem Ortsbürgermeister Björn Symanzik den Landtagsabgeordneten Hans Jürgen Noss, VG-Bürgermeister Bernhard Alscher und einige Bürgermeister-Kollegen im gut gefüllten Gemeinschaftshaus willkommen heißen konnte. In seiner Begrüßung streifte der neue Bürgermeister die lange, mit vielen Höhen und ...