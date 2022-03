Es ist eine Organisation, die sich von ihrem grundsätzlichen Selbstverständnis her als sozialer Anwalt betrachtet und in Birkenfeld seit nunmehr schon 75 Jahren aktiv ist. Der VdK-Ortsverband mit aktuell mehr als 800 Mitgliedern bereitet sich auf sein Jubiläum vor, das am 8. Oktober in der Stadthalle groß gefeiert werden soll.