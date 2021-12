Überraschend muss Julia Klöckner bei der Bundestagswahl am 26. September das Direktmandat im Wahlkreis Kreuznach Joe Weingarten überlassen. Relativ deutlich behält der SPD-Politiker mit 33,0 Prozent die Oberhand gegenüber der CDU-Landeschefin, die sich mit 29,1 Prozent begnügen muss. Erst am 1. November 2019 rückte Weingarten für die zurückgetretene Andrea Nahes in den Bundestag nach.