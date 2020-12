Kreis Birkenfeld

Berufsorientierung ist für Schüler immens wichtig, aber auch für die Unternehmen der Region, die auf diesem Weg weite Teile ihres Nachwuchses rekrutieren. Um den Kontakt zwischen Schülern und regionalen Firmen zu unterstützen, findet in „normalen“ Jahren unterrichtsbegleitend eine Azubi- und Jobmesse in Idar-Oberstein statt. Im September hätte sie wieder über die Bühne gehen solle, Corona-bedingt wurde daraus schlussendlich nichts. Damit auch 2020 Schüler und Firmen die Chance haben, sich kennenzulernen und im besten Fall zueinanderzufinden, wird die Berufsorientierung kurzerhand in den virtuellen Raum verlagert.