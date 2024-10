Plus Birkenfeld Jessie Lee & The Alchemists in Birkenfeld: Wie Janis Joplin – und doch ganz eigen Von Leonhard Stibitz i Perfekte Harmonie: Jessie Lee demonstrierte mit ihrer Band eindrucksvoll, wie gut alle Songparts aufeinander abgestimmt sind. Foto: Gerhard Ding Der Jazz und Blues Förderverein im Kreis Birkenfeld landet mit der Einladung der französischen Band Jessie Lee & The Alchemists einen Volltreffer. Rund 100 Besucher lockte das Konzert in die Birkenfelder Stadthalle. Lesezeit: 2 Minuten

Eins mit Sternchen. Oh Wow! Was hat da Blue Note, der Jazz und Blues Förderverein im Kreis Birkenfeld, mit Jessie Lee & The Alchemists wieder für ein As aus dem Ärmel gezogen. Die schlanke Französin und ihre Begleitband begeisterten auf ganzer Linie. Schon Jessie Lees Kindheit und Jugend war geprägt ...