Jawort in Baumholder: BKG-Prinzenpaar heiratet an Rosenmontag

Dass ein aktives Prinzenpaar zur Hochzeit der Fastnacht auch ein Brautpaar ist, das kommt nicht häufig vor. Zu stressig ist stets der Rosenmontag. Aber Corona macht es möglich. So heiratete am Montag um 11.11 Uhr das Prinzenpaar der Baumholderer Karnevalsgesellschaft (BKG). Nicht nur für das „Braut-Prinzen-Paar“ ein besonderer Tag, sondern für die ganze BKG. Dazu sagte der Vorsitzende Dirk Kaps: „Es gab zwar schon ein Prinzenpaar, das in seiner Amtszeit geheiratet hat, aber es ist definitiv das erste Prinzenpaar der BKG, das an Rosenmontag heiratet.“ Und er fügte hinzu: „Das ist eine tolle Sache, das freut uns auch als Verein.“ So würden die Aktiven über diese traurige Zeit, in der nicht wie gewohnt gefeiert und geschunkelt werden kann, hinweggetröstet.