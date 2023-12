Jahresversammlung der Birkenfelder Feuerwehr: Ehrenamtler stoßen an ihre Leistungsgrenze

Auf bisher 135 Einsätze, viele zusätzliche Übungsstunden, Zuwachs für den Fuhrpark und einen besonders interessanten Abstecher an den Bostalsee haben die Mitglieder der Birkenfelder Stützpunktfeuerwehr bei ihrer Jahresdienstbesprechung 2023 zurückgeblickt. Sie fand am Samstagabend im neuen Gerätehaus in der Brückener Straße statt.