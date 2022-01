Der Nationalpark Hunsrück-Hochwald stellt sein jährliches Programmheft, die „Wildkatz“, sowie die neu aufgelegte Starterkarte vor. Sie liegen in den kommenden Wochen kostenfrei zum Mitnehmen an den Nationalparktoren, den Tourist-Informationen, bei allen Nationalparkpartnern sowie bei Einzelhändlern und Unterstützern rund um den Nationalpark. Beide Druckerzeugnisse liegen in modifiziertem, barrierefreiem Design vor.