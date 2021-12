Wie eine Bombe schlägt die Nachricht ein, dass das Zentrum für Altersmedizin in Baumholder vom 1. Januar 2022 an für ein Jahr stillgelegt wird. Dies verkündet der auch für die Fachklinik Baumholder zuständige Verwaltungsdirektor des Klinikums Idar-Oberstein, Hendrik Weinz, in einer Mitarbeiterversammlung am 11. November.