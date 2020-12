Idar-Oberstein/Koblenz

Was muss geschehen, dass sich eine junge deutsche Frau der Terrormiliz „Islamischer Staat“ in Syrien völlig unterordnet? Die IS-Rückkehrerin Lisa R. (29) erklärt dies vor dem Oberlandesgericht Koblenz teils unter Tränen mit großer Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit, die sie im Elternhaus so sehr vermisst habe. Bei ihrem ersten Ehemann aus Idar-Oberstein, dem Deutsch-Somalier Sadiq, glaubte sie diese menschliche Wärme zu finden. Aber mit ihm sei sie aus Liebe „in den Strudel des falschen Islam“ geraten. Dass er im „Heiligen Krieg“ als Märtyrer ins Paradies kommen wollte, will sie weder geahnt noch gewollt haben. „Ich habe ihn nicht moralisch unterstützt.“