Der Kreis Birkenfeld fühlt sich bei der Berechnung der Corona-Inzidenzzahlen durch das Robert Koch-Institut (RKI) nach wie vor benachteiligt. Er habe deshalb den Rechtsanwalt Oliver Conradt (Idar-Oberstein) gebeten, die Erfolgsaussichten einer Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht in Karls- ruhe zu prüfen, teilte Landrat Matthias Schneider in der Kreistagssitzung am Montagabend in der Messehalle in Idar-Oberstein mit.