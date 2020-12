Kreis Birkenfeld Inzidenzwert in Idar-Oberstein bei 219: Zwei neue Fälle im Kreis Birkenfeld Am Montag kamen zwei weitere Fälle mit einer Coronavirus-Infektion hinzu: ein 79-jähriger Mann aus Idar-Oberstein, der Bewohner des Hauses Schlosspension ist, und ein 51-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Birkenfeld. Von den insgesamt 765 Infizierten sind 22 verstorben, 335 gelten als genesen und 408 als aktuell infiziert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug in der Nacht zum Sonntag kreisweit 136, in Idar-Oberstein 219, in der VG Birkenfeld 107, in der VG Herrstein-Rhaunen 89 und in der VG Baumholder 62. Das Klinikum Idar-Oberstein meldet 26 Covid-19- Patienten, davon zwei auf der Intensivstation, zwei werden beatmet. Das Elisabeth-Krankenhaus Birkenfeld hat elf Covid-19-Patienten auf der Isolierstation sowie drei Verdachtsfälle.