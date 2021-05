Kreis Birkenfeld

Inzidenzberechnung: Landrat Schneider interveniert bei Spahn

Landrat Matthias Schneider hat sich in einem Brief an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gewendet und gegen die Einberechnung der Corona-Infektionen auf der US-Basis Baumholder in die Sieben-Tage-Inzidenz des Landkreises Birkenfeld protestiert.