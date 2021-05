Kreis Birkenfeld

Inzidenz liegt weiter über 100: Erneut 17 Personen infiziert

Die Menschen im Nationalparklandkreis müssen weiter auf Lockerungen warten. Auch am Feiertag wurde die dafür nötige Marke von unter 100 Infizierten pro 100.000 Einwohner verfehlt. Die Bundesnotbremse und die damit verbundenen Auflagen werden erst außer Kraft gesetzt, wenn dieser Wert „stabil“ erreicht ist – das heißt an fünf aufeinanderfolgenden Tagen. Als neu infiziert wurden am Mittwoch neun und am Donnerstag 17 Personen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit bei 108,7 und somit weiterhin über dem Landeswert von 83,0. Leider gibt es auch den Todesfall Nummer 88 in Zusammenhang mit dem Coronavirus im Landkreis zu vermelden.