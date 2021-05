Inzidenz liegt im Kreis Birkenfeld bei 106,2: Das war's dann mit den Lockerungen über Pfingsten

Das war's dann mit der Hoffnung auf Lockerungen in Gastronomie, Hotellerie, Einzelhandel und Vereinssport über Pfingsten: Am Dienstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz nach drei Tage darunter wieder über der 100er-Marke: Laut Landesuntersuchungsamt liegt diese Zahl, die die Zahl der Neuinfizierten innerhalb einer Woche hochgerechnet auf 100.000 Einwohner angibt und ausschlaggebend für Maßnahmen der sogenannten „Bundesnotbremse“ ist, bei 106,2. Damit hat auch die Ausgangssperre weiter Bestand.

BIR ist nun der einzige Flächenlandkreis in Rheinland-Pfalz, in dem die Corona-Auflagen weiterhin gelten. Der Landesmittelwert wurde am Dienstag mit 66,4 angegeben. Der frühstmögliche Termin für eine Lockerung (nach fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 100) wäre damit der Freitag, 28. Mai – am Ende der ersten Woche der Pfingstferien, was für Betreiber von Ferienwohnungen und Campingplätzen sehr, sehr ärgerlich ist.

Das LUA meldet am Dienstag 21 Neuinfektionen. Woher die Neuinfizierten kommen und in welchem Alter sie sind, später hier.