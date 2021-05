Inzidenz ist wieder „stabil“ unter 100: St. Wendel öffnet heute die Außenbewirtung wieder

Im Landkreis St. Wendel ist an Christi Himmelfahrt die Bundesnotbremse außer Kraft getreten, da die Inzidenz – die Anzahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner an sieben Tagen – im WND-Kreisgebiet an fünf Werktagen hintereinander unter 100 lag. Gemäß Infektionsschutzgesetz wird die Bundesnotbremse am übernächsten Tag aufgehoben. Dann greift laut Kreisverwaltung wieder das Saarland-Modell – und bleibt in Kraft, solange ein Inzidenzwert von 100 an drei aufeinander folgenden Tagen nicht überschritten wird.